Communiqué Élection du président et du vice-président de la Commission Médicale de Groupement du GHT de La Réunion

La Commission Médicale de Groupement (CMG) du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de La Réunion a procédé à l’élection de son président et de son vice-président. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 10:27

La Commission Médicale de Groupement (CMG) du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de La Réunion s’est réunie pour la première fois ce mardi 8 février 2022 et a procédé à l’élection de son Président et Vice-Président.



Dr Rachid DEKKAK, (Vice-Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du CHOR,) a été élu Président de la CMG.



Pr Peter VON THEOBALD, (Président de la CME du CHU de La Réunion) a été élu Vice-Président de la CMG.



La CMG est composée de 27 membres avec voix délibératives.



Cette nouvelle instance dispose de compétences élargies visant à créer une dynamique renforcée de coopération entre les établissements de santé publique et à organiser la gradation des soins au bénéfice des patients réunionnais.



Le mandat est de 4 années.