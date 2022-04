Courrier des lecteurs Élection de la première femme noire à la Cour suprême des Etats-Unis

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 14:17

Quoiqu'on en dise, c'est une révolution tranquille qui a permis à Mme Ketenji Brown Jackson d'être élue première juge à la Cour Suprême des États-Unis. Ce pays qui a eu à sa tête, un certain Donald Trump, peut aujourd'hui se prévaloir d'une réelle avancée vers la reconnaissance de la diversité multiculturelle de ce pays. Les esprits chagrins clameront que le symbole n'est qu'un écran pour cacher la réalité de la société nord américaine, mais sachons que sur les neuf juges qui composent la Cour Suprême, quatre sont désormais des femmes. D'un symbole, nous assistons au rétablissement de deux injustices. Autant la parité en France a permis un relatif équilibre politique, aux États-Unis, une telle loi n'est pas encore appliquée.



La France aurait plutôt un déséquilibre d'un point de vue de la représentation de sa diversité, dans tous les secteurs de décisions, comme si le passé colonial pèse encore de tout son poids, dans la nomination de responsables "de couleur". Pourquoi les universités françaises ne sont pas dotées des "post colonial studies," pour reprendre une acception anglo saxonne. La Réunion aurait besoin d'un département de philosophie à l'université, pour que les étudiants puissent comprendre les tenants et aboutissants d'une situation qui relève de la post colonisation dans notre île, avec des postes à responsabilités qui leur echappent dans une large mesure, et ce dans tous les catégories socio professionnelles. Et ne brandissons plus l'argument très éculé et anachronique, que les compétences ne sont pas presentes ! Combien de Masters 2 et Docteurs au chômage dans notre ile ? Une enquête journalistique ne serait pas superflue ! Pour toutes ces raisons, et même si c'est pour le symbole, Mme Brown Jackson, je ne peux que saluer votre nomination. Radjah Véloupoulé