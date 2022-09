A la Une . Élection de Miss & Mister LB MOD & CO 2022 : 12 candidats dans la course pour décrocher le titre

Sept garçons et cinq jeunes filles sont en lice pour cette élection qui se déroulera le 15 octobre prochain dans le chef-lieu. Le thème choisi est "Glamour et chic". Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 10:58

L’association LB MOD & CO organise tous les ans depuis 2016 l'élection de Miss et Mister, une manifestation majeure au sein de la structure, soutenue par Madame Amida Hussein, directrice de la société Miss Réunion et de la société Miss Agency ainsi que d’autres partenaires. L'an dernier, Cécile Guichard et Florian Grace avaient décroché le titre. Cette année, la soirée dont le thème choisi est "Glamour et chic" se déroulera le samedi 15 octobre à 19h00 dans la salle Lakshmi Palace, au 85 avenue Stanislas Gimart à St-Denis.



Candidate n° 1 : Coline Caratini 19 ans - Le Tampon Passion : le rugby / le sport

Candidate n° 2 : Anaïs Hoarau 24 ans - Le Tampon Passion : le chant

Candidate n° 3 : Anne Franka Narayanin Ramaye 16 ans - Saint André Passion : la danse indienne

Candidate n° 4 : Prisca Robert 20 ans - Bras Panon Passion : le maquillage

Candidate n°5 : Emma Fontaine 19 ans - Saint Pierre Passion : la mode

Candidate n° 6 : Lorrine Ollivier 17 ans - Salazie Passion : la mode et la cuisine

Candidate n° 7 : Luciana Gonthier 18 ans - Saint Benoit Passion : le volley ball et la mode

Candidat n° 1 : Rohan Govindin 17 ans - Saint André Passion : la cuisine et le chant

Candidat n° 2 : Sullyvann Jardinot 19 ans - Le Port Passion : la musculation

Candidat n°3 : Jean-Baptiste Denise 23 ans - Bras Panon Passion : le sport

Candidat n°4 : Samuel Didat 22 ans - Saint Denis Passion : le rugby

Candidat n° 5 : Quentin Fessard 22 ans - Sainte Clotilde Passion : le football