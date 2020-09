Election d'André Thien Ah Koon à la présidence de l'aéroport de Pierrefonds

Composé de la CIVIS, de la CASUD, de la Commune de Saint-Leu (soit 11 communes et 340 000 habitants), du Département, de la Région Réunion, le Syndicat Mixte de l’aéroport de Pierrefonds a procédé ce mardi 22 septembre 2020 à l’élection de son nouveau Président et au renouvellement de son bureau.



Le Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS, Michel FONTAINE, a proposé la candidature du Maire du Tampon et Président de la CASUD, André THIEN AH KOON, qui a été élu pour succéder à l’ancien Maire de Saint-Louis, Monsieur Patrick MALLET.



André THIEN AH KOON prend donc les commandes de l’aéroport du Sud dans un contexte particulièrement délicat, compte tenu de la suspension de tous les vols commerciaux sur Pierrefonds depuis le 15 mars dernier, en raison de la crise sanitaire de la COVID-19.

Le challenge est donc énorme pour relancer l’aéroport du Sud dont la vocation est de proposer une offre de transport de passagers (100 000 passagers en 2019 en provenance ou à destination de plus de 20 destinations) et de fret (7800 tonnes en 2019), notamment pour l’exportation des produits agricoles de la région du Sud (qui correspond à 60% de la production agricole réunionnaise) aujourd’hui menacée.



C’est dans un esprit d’équipe qu’André THIEN AH KOON s’est engagé à rechercher, avec ses collègues toutes les solutions qui permettront à Pierrefonds de redécoller pleinement. Dans sa première allocution en qualité de Président de l’aéroport, il a tenu à

rappeler que c’est grâce à l’engagement des Maires du Sud qu’il a pu créer, avec l’ancien Maire de Saint-Pierre, Elie HOARAU, l’aéroport de Pierrefonds en 1998.



C’est grâce à la même volonté des maires actuels, mais aussi de la Région et du Département, qu’un nouveau souffle pourra être donné à cet équipement fondamental, dans l’intérêt de la population et des acteurs professionnels, industriels, agricoles et touristiques (dès que les risques sanitaires liées à la COVID-19 seront maîtrisés).