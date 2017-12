Election au Département: "Nous avons assisté au déchirement d’une majorité", analyse le PCR

Après l’élection du Président de l’assemblée départementale, les commentaires font état d’une nouvelle page politique. Laquelle ? En réalité, nous avons assisté au déchirement d’une majorité, et en même temps à l’affirmation de la continuité dans la politique du Département.



Cependant, nous n’avons pas observé de nouvelles perspectives en faveur de la population qui est quotidiennement confrontée au chômage, à l’illettrisme, à la pénurie de logement, à la cherté de la vie, etc.



On ne voit pas surgir une espérance, un espoir nouveau, au moment où le Président de la République appelle à contribuer aux Assises des Outre-mer, et à évoquer tous les problèmes sans tabou.



Plus que jamais, les Réunionnais doivent se mettre d’accord sur un projet global et cohérent de développement durable et solidaire, puis, de le porter à Paris et à Bruxelles.



Pour sa part, le PCR a déjà remis sa contribution à la Ministre des Outre-mer lors de son voyage à La Réunion.





Fait au Port, ce lundi 18 décembre 2017

Le Bureau de presse