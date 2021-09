A la Une . Élection à la CMA : Jean-Charles Nagou veut mobiliser

À la veille du début des votes pour la Chambre des métiers et d’artisanat, Jean-Charles Nagou veut mobiliser autour de lui. Le candidat veut défendre les entreprises face à la crise qui arrive avec la fin des aides pour les entreprises. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 07:41

Le communiqué :



Demain commencera l’élection pour le renouvellement des élus de la Chambre des métiers et de l’Artisanat de La Réunion, du 1er jusqu’au 14 octobre 2021. Nous, colistiers de La Réunion des Artisans (LRDA), appelons à une réelle prise en compte des enjeux des artisans réunionnais pour des choix politiques de bon sens impactant positivement leur quotidien.



Nous sommes confrontés à des contraintes quotidiennes sans précédent, à l’exemple du pass sanitaire qui joue les prolongations alors que la situation sanitaire réunionnaise s’améliore.



Nous sommes très inquiets pour les mois à venir. Les dispositifs financiers de soutien aux entreprises, qui leur ont permis d’amortir le choc des baisses d’activité à cause des crises successives, s’arrêtent bientôt. Nous craignons que les prochaines semaines soient celles de faillites en masse, car le retour à la normale ne se fera pas de sitôt, alors que la situation financière de certains d’entre nous reste précaire.



Dans ce contexte, plus que jamais, nous devons rester motivés, persévérants et résilients pour affronter l’avenir. Artisans de La Réunion participez à l'élection de votre Chambre des Métiers, entre le 1er et le 14 octobre, pour faire entendre votre voix !

En priorité, privilégiez le vote électronique qui est à la fois simple, sécurisé et moderne. Tournons le dos aux Dinosaures de l’artisanat qui s'accrochent au pouvoir depuis des années, et utilisons de nouvelles techniques de vote pour choisir les nouveaux élus qui nous représenteront.



Pour nous, colistiers de La Réunion des Artisans, être candidats à cette élection représente à la fois un défi, de par le moment historique que nous traversons, et une fierté, parce qu’il s’agit de porter la voix de TOUS les artisans.



Avec notre candidature, nous voulons incarner la valeur de respect, le respect des électeurs et le respect des listes concurrentes à la nôtre. C’est dans cet esprit que nous souhaitons une bonne campagne pour les jours restants à l’ensemble des candidats à cette élection. Que chacun enrichisse le débat avec ses idées et son expérience, que les coups bas et les mensonges ne soient plus la règle, dans l’intérêt de l’artisanat réunionnais.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur