Rubrique sponsorisée Election à la CCIR : Emilie Maillot engagée sur la liste " Bâtissons La Réunion de Demain "

Elle est à la tête des 5 Eléments à Saint Denis, et a choisi de s'engager aux côtés de Myriam Boullay sur la liste " Bâtissons La Réunion de Demain ". Emilie Maillot veut une CCI différente, qui puisse l'accompagner dans son quotidien compliqué en ces temps de crise. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 18:03





