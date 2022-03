A la Une . Élection à la CCI : Bruno Cohen radié de la liste électorale

Nouveau rebondissement dans le processus électoral de la Chambre de commerce et d’industrie. Bruno Cohen a été mis hors jeu par la commission électorale placée sous la houlette de la préfecture. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 14:07

Bruno Cohen a été radié de la liste électorale dans le cadre des élections qui doivent amener au renouvellement des membres de la CCIR. De ce fait, il ne pourra se maintenir sur la liste "Bâtissons La Réunion de demain" de Myriam Boullay qu’il venait de rejoindre.



C’est à compter d’aujourd’hui 28 mars que la liste des électeurs était consultable, par voie numérique ou sur place, en préfecture. Une consultation rendue possible après la réunion de la commission électorale vendredi après-midi pour statuer. C’est donc en préfecture que la candidate Myriam Boullay a eu confirmation que son colistier Bruno Cohen n’était plus sur la liste électorale.



"Il faut savoir que j’ai été administrateur au MEDEF pendant dix-huit années donc j’y ai gardé des amis. Des amis qui ne comprennent pas cette union forcée entre le MEDEF et la CPME", commence par contextualiser Myriam Boullay.



"Ce sont eux qui m’ont prévenue qu’il y avait une action de faite et que M.Cohen n’apparaissait plus nulle part, que ce soit en nom propre ou que ce soit à travers ses sociétés dans le collège industrie ou service. Même des amis de la CPME m'ont appelée ce matin. Je suis allée vérifier sur place - comme je l’avais fait l’an dernier pour Ibrahim Patel - car le fichier consultable sur ordinateur est très difficilement lisible", confirme-t-elle la démarche qui a été la sienne ce matin pour vérifier les informations qui lui étaient parvenues durant le week-end. Une information confirmée visuellement ce lundi matin.



La candidate qui avait, lors de la première élection d’octobre dernier, alerté la préfecture concernant la non éligibilité du président sortant Ibrahim Patel, confirme que sa liste ira au bout du processus électoral malgré la radiation de son colistier Bruno Cohen.



"Ça ne m’empêchera pas de déposer la liste 'Bâtissons La Réunion de demain' le 5 avril, jour de notre rendez-vous en préfecture", approuve-t-elle. "Je déposerai cette liste et je remercie quand même mes amis du MEDEF qui sont de vrais amis. Ce ne sont pas des gens qui font des alliances pour obtenir un poste !", lance-t-elle de façon ironique à ceux qui ont choisi de bâtir une liste commune avec l’organisation CPME.



Bruno Cohen avait remporté le collège "Industrie" grâce à ses SNC



"Bâtissons La Réunion de demain" sera en mesure de déposer sa liste comme convenu sur les trois collèges (Industrie, Services, Commerce).



Grâce à ses nombreuses sociétés en nom collectif dans le domaine du photovoltaïque, le gérant Bruno Cohen avait remporté la quasi intégralité des sièges du collège "Industrie" lors du vote organisé en 2021. Sept sièges sur neuf étaient alors revenus à sa liste "L’Alternance" lorsqu’un seul était revenu à la liste Patel "Action TPE PME" et un à la liste de Myriam Boullay.



L’élection des membres de la CCI Réunion n’en est pas à son premier rebondissement. Après l'annulation du vote le 8 novembre 2021, confirmée le 31 janvier dernier par le tribunal administratif suite à un recours de Myriam Boullay, l’élection est donc en train de connaître son deuxième chapitre avec l’annonce ces derniers jours des candidatures.



Elles devront être officialisées durant la période de recueil des déclarations de candidatures qui s’ouvre le 5 avril pour se clôturer le 7 avril 2022 à midi.



"Mes avocats saisiront les tribunaux"



Rappelons que le préfet est le président de la commission des opérations électorales qui est chargée de s’assurer de la régularité du scrutin, des opérations électorales et de proclamer les résultats.



De son côté, ​Bruno Cohen nous répond que ses recours sont en cours de rédaction. "Mes avocats saisiront les tribunaux compétents afin de réintégrer dans la liste électorale l'ensemble de mes sociétés dans le collège Service et dans le collège Industrie."