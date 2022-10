Elaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

Pour Fabrice HOARAU, Conseiller Régional, délégué à l’environnement et aux déchets, « la problématique des déchets est majeure aussi bien pour le développement de notre île, pour l’aménagement de notre territoire et enfin pour le bien vivre de nos populations. Parler des déchets, c’est parler des stations d’épuration comme des poubelles à la maison, des déchets industriels comme des mégots, que certains jettent par les vitres des voitures… Ne pas placer cette problématique comme un élément majeur de la politique publique, c’est abandonner notre population, c’est négliger notre cadre de vie, c’est sacrifier notre biodiversité et son éco-système. Notre volonté est de faire de cet outil un plan au service du développement de La Réunion, au service de l’économie circulaire. C’est un formidable tremplin pour l’emploi, porteur de richesse. »