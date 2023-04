ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’OPÉRATION



Contexte :

L’embouchure de la Rivière Saint-Etienne (communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis),

L’Étang du Gol (communes de Saint-Louis et de L’Étang-Salé),

La lagune de L’Étang-Salé-Les-Bains (commune de L’Étang-Salé),

Les prairies et pelouses humides d’altitude de la Forêt des Makes (commune de Saint-Louis),

Les mares de Cilaos (commune de Cilaos) ;

Élaboration des plans de gestion intégrée de trois zones humides du territoire de la CIVIS et du contrat d’étang du Gol » dans le cadre de l’appel à projets « Biodiversité en outre-mer.Compétente en GeMAPI et en accord avec la mission qui lui a été donnée par le SAGE SUD, la CIVIS a confié au groupement de bureaux d’étude BRLi / Espelia / EcoDDen l’élaboration des plans de gestion des zones humides de son territoire en 2019.Bien que l’EPCI n’ait pas vocation à se substituer en termes d’actions aux propriétaires de ces espaces, cette compétence lui permet d’intervenir comme animateur, coordinateur et catalyseur des démarches en cours, notamment face à la multiplicité d’acteurs et d’usages associés à ces milieux, afin de proposer des orientations de gestion répondant aux enjeux écologiques, économiques et sociaux du territoire.L’étude concerne ainsi cinq zones humides recensées par les services de l’État sur le territoire, à savoir :