Ekout mon fonnkèr : in konkour, in zistwar pou mon komune

In fonnkèr pou mon komune… 54 participants ont pu révéler leur talent à écrire et exprimer leur attachement à leur quartier, à leur commune.





Des ateliers pour exprimer vos inspirations

Certains ont pu participer aux différents ateliers mis en place pour se perfectionner, voire découvrir la langue et « lékritir kréol ». Un grand merci à nos fonkézèz ESSANAM, ERIC NAMINZO, GAEL VELLEYEN qui ont « donné l’élan » à votre inspiration. Cette expérience a démontré votre attachement à votre commune, votre territoire et surtout à l’identité réunionnaise.

En route pour le kabar l’EAIO dann somin

Pour le jury, le choix n’a pas été facile dans cette multitude de textes passionnants et captivants les uns les autres. Chacune des communes a eu droit à ses éloges et sa mise en lumière.



Le 20 novembre dernier, les 5 membres du jury : Aude ABAR- Aurélie BETON – Isabelle TESTA-Patrice TREUTHARDT- Gael VELLEYEN ont délibéré et sélectionné 5 fonnkèr parmi les 54 :

LA POSSESSION CORSET Jean-Eric avec son fonnker intitulé : « Laposésion wayo » LE PORT BOILLY Sandra avec son fonnker intitulé: « Souvnans dé Sér, Souvnans dé Kèr » SAINT-PAUL JACQUEMART Michèle avec son fonnker intitulé: » « SinPol Tangol La Rényon » TROIS BASSINS M’NEMOSYME Marie Annick avec son fonnker intitulé: » Mon Vilaz » SAINT-LEU NAÏNAPIN-ELLY Audrey avec son fonnker intitulé: » « Santyié Sikré- Salé »



Tous auront la primeur d’être interprétés l’année prochaine au kabar l’EAIO dann somin.

« Save the date » : le 2 juillet 2023, les 5 communes du TCO seront mises en lumière à travers vos fonnkèr ! Félicitations aux heureux gagnants et à tous les participants de ce tout premier concours fonnkèr dédié à « mèt en valèr zot komune ». Nou artouv le 2 juillet 2023 ! Le Territoire de la Côte Ouest : Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession, Le Port, Trois-Bassins … Toutes les communes de l'Ouest ont eu droit à leurs déclarations. Encore merci pour votre participation. « Lo kèr la rézoné, la min la ékri, zistwar navé pou rakonté. »





