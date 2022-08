A la Une . "Ekol Trankil" : Encore et toujours des goupilles dans les cartables

La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit a mené une opération de prévention et de sécurité aux abords des lycées contrôlés dans le cadre plan "Ekol Trankil" ce lundi dans les lycées Patu de Rosemont et Amiral Bouvet. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 10:32

Dans le cadre du plan "Ekol trankil", la gendarmerie de Saint-Benoit a mis en place des contrôles afin de veiller au bon déroulement de la rentrée des élèves. Lors de ces opérations de sécurisation aux abords de ces établissements scolaires, il a été retrouvé 5 goupilles sur un mineur demeurant à Saint-Benoit. Les lycéens incriminés sont convoqués à chaque reprise par le proviseur et les parents sont avisés pour des sanctions prononcées à leur encontre.



Cette opération a débuté le mardi 16 août 2022, dès 06h pour la rentrée des classes, sous le ressort de la compagnie de Saint-Benoît. Plusieurs goupilles avaient été confisquées aux abords d'un lycée de Saint-Benoît. Le but recherché de ces opérations est la prévention de toutes formes de violences et de délinquances scolaires en accentuant la présence quotidienne des gendarmes.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur