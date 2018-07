<<< RETOUR La Réunion Positive

Ek l’apprentissage nou lé gagnant ! À l’initiative du pôle emploi et de la commune de Sainte-Marie , la Région Réunion s’est associée à la Journée de l’Apprentissage qui s’est tenu le 24 mai dernier à Beauséjour. L’occasion pour la collectivité régionale de promouvoir un dispositif qui concerne chaque année plus de 4 500 jeunes.





Un public qui a notamment pu découvrir les ateliers de production de l’URMA, grâce à la navette mise à leur disposition, mais aussi s’informer et échanger autour des offres proposées par les différents acteurs et participants.



Pour l’ensemble des partenaires, cette manifestation a été l’occasion non seulement de communiquer sur leurs différentes offres, mais aussi de partager leur expertise avec les employeurs et les demandeurs d’emploi lors des conférences menées dans la matinée.



Emrick BEGUE

« Pour les jeunes qui sont sans formation, je trouve que cette manifestation représente une réelle opportunité d’avenir. L’apprentissage est un cursus avec de vrais atouts à mon sens, avant tout un diplôme, mais surtout de l’expérience. Je pense que c’est un vrai plus d’arriver sur le marché de l’emploi avec de l’expérience dans nos bagages. »



POURQUOI CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?



➜ Une formation

➜ Un diplôme

➜ Un contrat de travail et une rémunération

➜ Une expérience professionnelle



CONTACT



DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE

➜ 0262 92 47 50

➜ Téléchargez la liste des formations

dans le guide apprentissage sur :

www.regionreunion.com

