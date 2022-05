Eid Mubarak à toute la communauté musulmane

La Ville de Saint-Paul souhaite un Eid Mubarak à l’ensemble de la communauté musulmane Saint-Pauloise et de La Réunion à l’occasion de l’Eid-Ul-Fitr !





Cet événement est un jour de fête qui clôture le mois de Ramadan, un moment de jeûne et de prières et qui est aussi un symbole de fête, de partage et de vivre ensemble !