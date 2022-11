A la Une . Egypte : Un tunnel secret pourrait mener à la tombe de la reine Cléopâtre

Cette découverte pourrait être "l'une des plus importantes du 21e siècle". Faisant partie de la mission archéologique égypto-dominicaine, l'archéologue Kathleen Martinez et son équipe de l'université de Saint-Domingue ont découvert récemment un grand tunnel lors de la fouille du temple de Taposiris Magna, situé vers l'ouest d'Alexandrie, la deuxième plus grande ville d'Égypte. Une découverte qui pourrait mettre au jour les tombes de la dernière reine d'Egypte, Cléopâtre, et de son amant, Marc-Antoine. Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 08:29

Lors de leurs fouilles, ils ont découvert un tunnel de 1.305 mètres de long et de 13 mètres de profondeur, une conception architecturale qu'ils ont qualifié de "miracle d'ingénierie" et qui est quasi-similaire au tunnel d'Eupalinos sur l'île grecque de Samos, considéré comme l'une des réalisations d'ingénierie les plus importantes de l'Antiquité.



Interrogée par CNN, Kathleen Martinez a indiqué que les fouilles ont révélé "un immense centre religieux avec trois sanctuaires, un lac sacré, plus de 1 500 objets, bustes, statues, pièces d'or, une énorme collection de pièces de monnaie représentant Alexandre le Grand, la reine Cléopâtre et les Ptolémées (NDLR : du nom de la dernière dynastie régnante dans l'Egypte pharaonique avant que Rome ne s'empare du pays)".



Kathleen Martinez et son équipe pensent que les tombes de Cléopâtre et de Marc-Antoine pourraient se trouver dans ce temple consacré à Isis et Osiris. La reine aurait choisi ce lieu afin de recréer le mythe de ces deux dieux égyptiens. "Il y a 1% de chance que la Reine y soit enterrée et si elle l'est, ce sera "la découverte la plus importante du 21e siècle", indique-t-elle.