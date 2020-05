A la Une . Églises et Mosquées de La Réunion accueilleront les fidèles dès dimanche

Après la publication du décret gouvernemental autorisant les cérémonies religieuses, les responsables des cultes catholiques et musulmans de La Réunion ont annoncé l’ouverture des églises et mosquées dès ce dimanche.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 23 Mai 2020 à 15:52 | Lu 427 fois

Les cloches sonneront bien ce dimanche à La Réunion. Monseigneur Gilbert Aubry a envoyé ce matin une circulaire à l’ensemble du clergé pour signifier l’ouverture des églises "dès demain matin, dimanche 24 mai".



L’évêque de La Réunion précise que cette reprise ne pourra pas se faire « comme avant ». Les églises ne pourront pas être remplies en raison de la distanciation sociale et tout le monde ne sera pas accepté si trop de monde était présent. Le diocèse indique toutefois à ses prêtres qu’ils pourront effectuer jusqu’à trois messes par jour.



Les mosquées pourront célébrer l’Aïd el-Fitr



Les musulmans qui achèvent leur mois de Ramadan pourront également se rendre dans une mosquée pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Comme pour les églises, les mosquées ne pourront accueillir qu’un nombre limité de fidèles. Les enfants ne seront pas admis et chacun devra se munir de son tapis de prière.



Les représentants musulmans annoncent que plusieurs sites vont être préparés pour la prière de l’Aïd. Toutefois, il est demandé aux croyants de privilégier la prière à domicile pour ne pas risquer de surcharger les lieux de prières. Le programme sera allégé pour l’occasion, la causerie ne sera pas faite au profit de la prière, réduisant la cérémonie de 1h à 20 minutes.



