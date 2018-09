Eglise Ste-Rose: Une statue en hommage à la coulée de 1977

Cette statue de plus de 4 mètres de haut a été imaginée et modelée par trois sculpteurs de Bois Blanc, non rémunérés pour ce travail racontant l'Histoire de la ville. Laurent Boyer, Olivier Gomar et Davis Leocady ont mis plus d'un an pour réaliser cette "Métisse" de plus de 6 tonnes.



Elle représente une femme, mère de famille et très croyante avec sa croix autour du cou. On peut apercevoir des larmes qui coulent sur son visage, qui nous rappelle la douleur qu'ont vécu les Réunionnais pendant et après le passage de la lave. Une partie de son corps semble également brûlé, c'est pourquoi la statue a été installée au milieu des morceaux de lave séchés.



Une exposition permanente "Mémoires des jours de feu" est également à visiter dans les locaux de l’ancienne gendarmerie. Elle a lieu dans le cadre des manifestations culturelles et artistiques qui sont organisées pendant 4 jours, jusqu’à ce dimanche, sous le thème "Un Volcan et des hommes".