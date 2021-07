Eglise Extravagance: Bruno Picard placé en garde à vue

Le 21 mai dernier, les enquêteurs ont procédé à la perquisition des locaux d'Extravagance situés rue des Fabriques à Saint-Pierre. Selon nos informations, une dizaine de téras octet de données informatiques ont été saisies à cet endroit ainsi qu'au domicile de l'intéressé. Ces nombreux documents sont en cours d'exploitation et pourraient confirmer dans un avenir proche les soupçons nourris à l'égard du chef du mouvement religieux pour qui l'heure des explications a sonné.On se souvient qu'après l'annonce du début de l'enquête, Bruno Picard avait annoncé qu'il se mettait en retrait sur le plan personnel mais aussi au niveau de sa communication, en supprimant de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, sur lesquels l'homme d'église affichait un train de vie qui peut questionner. De même pour sa collaboration à "Un miracle chaque jour", un site dédié à la religion sur lequel on peut lire ses nombreuses publications.L'église Extravagance, qui existe depuis 2000, a de multiples ramifications : "PotenCiel Music", un label musical ; "Intention'elles", qui réunit les femmes fidèles ; le "Groupe scolaire L'étoile", un établissement scolaire privé chrétien hors contrat située sur la commune de Saint-Pierre géré par la Scop Zoé Éducation, une émanation d'Extravagance. Cette dernière avait lancé une collecte de fonds via le site Hello Asso pour récupérer plus de 38.000 euros afin de réaliser les travaux pour pouvoir ouvrir l'école.Comme au sein du mouvement religieux, le fonctionnement repose sur les dons des adeptes comme via le site "Les Fabriques" géré par un couple pastoral d'Extravagance qui propose, "pour se rapprocher de Dieu" et "participer à "une cause qui nous dépasse", de faire un don via le site.L'enquête devra déterminer si ces opérations sont légales. Tout comme les déclarations fiscales de la famille Picard dont les revenus pourraient être bien supérieurs aux montants déclarés.Le 1er juillet dernier, les célébrations ont repris en présenciel rue des Fabriques, avec contrôle strict à l'entrée, comme on peut le lire sur le compte Facebook de l'église qui comptait environ mille fidèles avant le début de l'enquête : "Quelle joie, quel privilège de pouvoir enfin se réunir ensemble... Les mots sont petits pour décrire l'émotion et l'amour qui se sont dégagés dimanche dernier pour notre reprise des célébrations qui n'a pas été sans défis"Pas sûr que ce soit le dernier...