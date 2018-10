<<< RETOUR La Réunion Positive

Égalité, santé sexuelle et citoyenneté Dans le cadre du projet jeune « Égalité, santé sexuelle et citoyenneté », l’association Planning Familial 974, basée à Saint-Louis, cherche à développer les liens entre les jeunes issus de divers milieux culturels et à les impliquer dans la vie de l’association. Une sensibilisation pour et par les jeunes réalisée avec le soutien de la Région Réunion.





L’association est pleinement engagée dans l’éducation populaire, la promotion de l’égalité femmes/hommes, la prévention de toutes les formes de violence et la promotion de la santé sexuelle.



Le besoin prioritaire identifié par l’association lors de ses interventions, est de développer l’estime de soi des jeunes en valorisant leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être. Dans cet objectif, 8 jeunes du quartier se sont portés volontaires pour réaliser un clip-vidéo sur l’égalité et la prévention des violences comme outil d’intervention. Les participants ont été au préalables sensibilisés à la question du « Genre et santé sexuelle » au travers d’une formation dispensée par l’association, également organisme de formation.

« Notre démarche est de faire des jeunes des acteurs. Demain, ce sont eux qui défendront les valeurs pour lesquelles ont milite aujourd’hui. Chacun a pu intervenir sur le projet selon son savoir-faire ou son intérêt. Certain ont travaillé en amont sur l’écriture, sur la chanson, d’autres encore sur toutes les étapes du projet » , explique Elsa Heintz, Directrice de Planning Familial 974. « Par la suite, nous travaillerons sur le versant communication du projet avec la diffusion du clip-vidéo dans les établissements scolaires. L’objectif est d’en faire un clip-débat afin de sensibiliser à la prévention des violences. »



Au sein des permanences de Saint-Louis et Saint-Paul, les membres de l’association sont régulièrement en contact avec des jeunes déscolarisés et sans emploi. L’association intervient également auprès des établissements scolaires des bassins sud et ouest de l’île.





ÉTANGSALE Allison | Jeune bénévole

« On s’est rendu compte que les femmes ne savent pas vers qui se tourner en cas de violence. On a donc choisi de parler d’une fleur qui, au fur et à mesure des insultes et des violences, perd ses pétales. Elle finit par rencontrer des gens et des acteurs sociaux comme le planning familial qui peuvent l’aider. Au fil du temps, elle apprend à se relever et à vivre sa vie de façon autonome. Ce sont des situations qui peuvent arriver à tout le monde, sans que l’on sache vraiment comment ou pourquoi. C’est ce qui m’a motivée à participer. »





KICHENAMA Laurent | Jeune bénévole

« On a beaucoup échangé tous ensemble pour trouver une idée qui soit à la fois réalisable et en accord avec l’objectif. On a finalement opté pour un clip-vidéo de dessin animé. Je me suis plus particulièrement occupé de la partie chant. C’est un projet sur lequel j’ai vraiment beaucoup aimé travailler ! »





➜CONTACT

PLANNING FAMILIAL 974

10C rue du Belvédère

97450 Saint-Louis

Du lundi au vendredi, de 8h à 17h

➜ 0262 14 26 00

