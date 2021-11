A la Une . Égalité salariale : Depuis ce mercredi, les femmes sont en bénévolat

Le collectif féministe Les Glorieuses a révélé qu’à compter de ce mercredi, les femmes travaillent "gratuitement". Un calcul symbolique pour montrer les inégalités salariales qui s’accentuent. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 16:13

Depuis ce mercredi 3 novembre 2021, à 12h22 à La Réunion, les femmes ont commencé leur bénévolat jusqu’à la fin de l’année. Comme le révèle la lettre d’information du collectif féministe Les Glorieuses, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes se mesurent dès aujourd’hui.



Si cette différence salariale de 16,5% est déjà révoltante, savoir que ce chiffre est en augmentation l’est d’autant plus. L’an dernier, il n’était "que" de 15,5%, déterminant le jour de bascule au 4 novembre 2020 à 16h16.



Dans un communiqué, la fondatrice des Glorieuses, Rebecca Amsellem, a affirmé que "l’inégalité salariale se creuse". L’économiste estime que "des mesures concrètes doivent être mises en place dès aujourd'hui afin d'éviter d'attendre 2234 pour voir naître l'égalité salariale".



Des propositions aux candidats



Rebecca Amsellem a envoyé aux candidats à l’élection présidentielle une série de propositions. Par exemple, elle demande que l’accès des entreprises aux subventions et marchés publics soit influencé par ce critère.



La militante conseille également de revaloriser les salaires des professions majoritairement féminines comme les sages-femmes et les infirmières. L’allongement du congé de paternité est également une exigence.



Face à l’argument du coût de ces mesures, Rebecca Anselleme répond qu’"il en va de même pour sauver l'industrie aéronautique. Et c'est un choix que le gouvernement est en mesure de faire pour ses citoyens et citoyennes."



Parmi les soutiens aux Glorieuses, la CFDT a également demandé la revalorisation salariale des métiers féminins. Le syndicat ajoute que "les femmes ne peuvent pas être les égales des hommes à 75 %. L'égalité, c'est 100 % !"

La candidate à l’investiture de la droite, Valérie Pécresse, a également réagi sur les réseaux sociaux. La présidente de la région Île-de-France a remercié Les Glorieuses de "nous rappeler que le chemin de l'égalité réelle est encore long".

Symboliquement, les députées Paula Forteza et Albane Gaillot ont présenté à 9h22 un "budget de la dernière chance pour faire enfin avancer l'égalité femmes-hommes".



