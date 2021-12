National Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : Un homme de 30 ans retrouvé mort

L’opération pour extraire des décombres les personnes ensevelies se poursuit.

Selon la préfecture du Var, deux autres personnes sont encore sous les décombres. Six ont été évacuées dont la personne décédée.



Un immeuble de trois étages s'est effondré cette nuit à Sanary-sur-Mer. Selon la presse nationale, un homme d'une trentaine d'années est décédé. Son corps a été sorti des décombres dans la matinée. Sa compagne et leur nourrisson ont été extraits sains et saufs. La position de l'enfant enfoui dans les gravats a été marquée par un chien de sauvetage. La mère est grièvement blessée.Selon la préfecture du Var, deux autres personnes sont encore sous les décombres. Six ont été évacuées dont la personne décédée.Vers 3h50, une explosion s'est produite dans l'immeuble avant l'effondrement. Arrivés sur place, les secours ont "détecté une forte odeur de gaz", indique la préfecture. Par mesure de précaution, les immeubles voisins ont été évacués. 70 pompiers sont mobilisés sur cette opération, aidés d'équipes spécialisées en sauvetage et déblaiement mais aussi d'équipes cynophiles.

