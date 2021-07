Effondrement civilisationnel : le pire est devant nous

Mes Chers Illuminé(e)s,



Il y a de cela quelques jours, notre premier Ministre Castex avertissait quant au fait que notre Nation, laquelle au bord de l’explosion, s’enfonçait peu à peu au sein d’un péjoratif scénario. En cela, il déclarait tout bonnement que « le pire est devant nous ».



Dans le même temps, notre Jupiter National, chef du Palais des Mille et une « conneries », au travers de déclarations tant égocentrées que méprisantes confiaient aux journaleux nationaux que « les non vaccinées étaient égoïstes et irresponsables ».



Bref, au Palais du Khalife, il n’est plus à démontrer que M et ses agents étatiques (on notera la référence à James Bond) déconnent tout simplement à plein tube.



On se souvient de déclarations hasardeuses au sein desquelles, le Saint Emmanuel se mettait en scène en menaçant les français.



Passé le fait que cette allocution présidentielle fut en réalité une déclaration de guerre sur le plan social, il apparaît que les dites déclarations se voit statuées comme acte d’autoritarisme visant le travail ainsi que la vie de nos concitoyennes et concitoyens.



Phare erreur puisque lorsque l’on se risque à entraver le quotidien des gens de manière néfaste, on ne fait que radicaliser une population dite essoufflée.



La caste dirigeante n’ayant aucunement lu MACHIAVEL, elle ne fait dès lors qu’acculer les citoyennes et citoyens, tout en prenant soin de ne laisser aucune porte de sortie à ces derniers. « Historique » dira t-on.



Pour la toute première fois au sein de l’Histoire de France, le pouvoir exprime clairement sa volonté d’entraver la vie des résidents. En gros, de la pourrir. D’autres l’avaient de par le passé réalisé, mais d’aucun n’avaient fièrement clamer ceci.



Que dire dès lors de nos journalistes si ce n’est qu’en plus de contribuer à ce processus de propagande étatique, ils paraissent aux yeux du Peuple Souverain tels de médiocres valets zélés, dont le statut n’est autre que celui de benêts.



Cela étant, il est évident que nous sommes nombreuses et nombreux à disposer d’une vision toute autre de l’action politico-publique. Il n’est ainsi plus question de médecine ou vaccin, mais de politique politicienne.



Genèse d’une convergence Nationale



C’est ainsi que les Renseignements ont pris le relai et analysé les motivations citoyennes. Pour la vaccination ? Non. Simplement pour la Liberté. Profil ? Gauchistes ? Anar ? Droitistes ?



A vrai dire, de tout. Une France unie dans une spectaculaire diversité, laquelle ne manquera de faire exploser la Nation à la figure de dirigeants trop souvent déconnectés des réalités citoyennes.



En Politique, il faut avant tout gagner le cœur de la population afin de s’ériger en vainqueur lors du sprint final. Le fait est que côté cœur, la Macronie essuie actuellement un splendide déficit, lequel ne peut être caché malgré la massive propagande médiatique.



Boycotter les lieux où est exigé le Pass Sanitaire



Il est impératif que le boycott des lieux où sont exigés le Pass Sanitaire soit acté de Toutes et Tous.



Afin que plient ces Arrogants du Palais des Mille et une « conneries », tapez les au cœur même de leur système conçu de verre : argent, profits et bénéfices.



Dans les semaines à venir, de faramineuses manifestations sans précédent historique continueront d’avoir lieu sur l’ensemble du territoire National.



Toutes les conditions figurent aujourd’hui pour qu’explose à la figure de ce gouvernement une insurrection populaire. C’est ce qui arrive lorsqu’un État décide impunément de punir sa population.



Au sein des 2000 ans d’histoire de la Gaulle, jamais un roi, un empereur, un président du conseil ou bien même de la République n’a osé déclarer qu’il s’en irait pourrir la vie de son Peuple, lequel souverain. Certains l’on fait, certaines politiques ont mené à cela, mais jamais ceci n’a été le point de départ de décisions politiques.



Voici donc la profonde raison expliquant la déferlante populaire qui s’en va arriver sur le pays. Voilà la terrible cause de l’incendie couvant, lequel fraîchement allumé par le POMPIER PYROMANE de l’Élysée.



Emmanuel MACRON est aujourd’hui le seul et unique responsable de la situation vécue, et vient tout bonnement de créer les conditions d’un tsunami socialo-sociétaire, lequel unissant toutes les catégories de français, rendant de fait la situation bien plus dangereuse que lors des précédentes manifestations gilets jaunes.



L’inquiétude des Renseignements



Les Renseignements sont inquiets. Le pire est clairement devant nous, et là aussi, Castex a raison. Pourrir la vie des gens, tout en croyant que cela se déroulera à merveille relève de la folie. Ni pour, ni contre, j’énonce simplement ce qui inévitablement s’en va arriver dans les prochains mois.



Espérons de tout cœur que cette folie, autrefois contée par HUXLEY et ORWELL, se verra interrompue par le Conseil Constitutionnel, afin que puisse renaître une Nation trop longtemps malmenée.



Le manque de sagesse ainsi que l’absence de pédagogie inspirant ce gouvernement depuis maintenant 04 ans, nul doute que le pire soit à redouter.



Après tout, comme le disait si bien J.F. KENNEDY, "A vouloir Étouffer les Révolutions Pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes".



Lounys SAIBI-VEERAPERMAL

Vice-Président du Think-Tank TRANSITIONS