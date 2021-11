Efficacité énergétique : Le SIDELEC rénove l’Éclairage Public dans 14 communes

Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité énergétique, le SIDELEC Réunion met en place un plan régional de rénovation de l’éclairage public par des luminaires LED. Un programme ambitieux dont l'objectif est en premier lieu de lutter contre le réchauffement climatique en divisant par 2 (facteur 2) sur le périmètre de rénovation, les consommations énergétiques des communes, pour leur permettre de réduire les factures en réajustant par la suite leur abonnement tarifaire, comme le préconise le diagnostic énergétique préétabli par notre Conseil en Énergie Partagée (CEP). Le SIDELEC inclut également dans son action, la remise aux normes et la sécurisation du réseau pour un éclairage au plus juste, ce qui permettra à certaines communes d'atteindre un facteur 3.



Un programme de 8 millions d’euros d’investissement



Près de 8 millions d’euros d’investissement sont engagés pour la rénovation de l’Éclairage Publique sur 13 communes qui ont transféré la compétence depuis 2019 (Cilaos, Entre-Deux, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, Trois-Bassins, les Avirons, Sainte-Rose, Bras-Panon, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes, Salazie et Saint-Philippe).



Lutter contre la pollution lumineuse et préserver l'avifaune



La volonté est de répondre à l’urgence climatique en réduisant la pollution lumineuse et préserver la biodiversité, notamment les pétrels. Concrètement, en lien avec la SEOR, le SIDELEC agit pour préserver la faune endémique en réduisant les températures de couleur des luminaires dans les corridors Pétrels, les rivages et le long des cours d’eau.



3 184 368 kWh et 2,24 tonnes de CO2 par an évités



Près de 40% de l’éclairage actuel va être remplacé par des ampoules à LED. La technologie LED permet l'abaissement de l'intensité de l’éclairage, à la demande. À termes, ce programme va permettre d’éviter 3 184 368 kWh/an et de diminuer la production de CO2 de 2,24 tonnes chaque année.



Les travaux sont quasiment terminés sur les communes de Cilaos et de la Petite-Ile. La fin des travaux de l’ensemble du programme est prévue mi 2022.



Ce programme est financé par le FEDER, l'ADEME, EDF, les communes et le SIDELEC Réunion.