Effets indésirables : L’ARS répond aux médecins anti-vaccin

Le collectif de médecins anti-vaccination a adressé un courrier à la rectrice et à l’Agence régionale Santé. ColCov Med974 appelle à la suspension de la campagne de vaccination, notamment dans les établissements scolaires. Les soignants affirment avoir recueilli des déclarations anonymes d’effets indésirables faites lors de consultations médicales, et assurent qu’un millier de témoignages pourraient être diffusés : “Ces témoignages ne sont pas des fakes, ils sont issus des dernières consultations chez 1 ou 2 médecins de l'île, sachant qu'il en existe environ 1.200 en ville qui pourraient, s'ils le désirent, témoigner d'eux-mêmes.”



Les témoignages sont généralement ceux de personnes dont les proches auraient fait des infarctus dans les jours qui ont suivi la première ou la deuxième injection du vaccin contre la covid. ColCov Med974 assure pouvoir authentifier ces sources et demande à “arrêter le carnage” et à suspendre de la campagne de vaccination.



Ces médecins affirment que la vaccination serait à l'origine de différentes problématiques. Ils préconisent à la place “des traitements ambulatoires précoces pour les patients commençant à avoir des symptômes et des prises en charge individualisées en amont ou en aval de l’hospitalisation.”



La réponse de l’ARS



L’Agence régionale de Santé demande à ce que les effets indésirables soient signalés officiellement par les médecins pour être analysés. L’ARS rappelle que 173 événements indésirables ont été remontés sur les 411.000 injections réalisées au 1er juillet.



L’ARS rappelle par ailleurs que le ratio d’effets indésirables est plus bas à La Réunion qu’au niveau national : 4 événements indésirables pour 10.000 injections contre 6/10.000 pour toute la France.



Et l’Agence régionale de Santé précise que “dans 75% des cas, ces événements étaient considérés par les déclarants eux-mêmes comme mineurs ou non graves (fatigue, maux de tête, douleur au point d'injection ou douleur musculaire et beaucoup plus rarement encore des nausées).”



Ce sont donc 43 effets indésirables graves (sur 411.000 injections au 1er juillet) qui ont été recensés à La Réunion. On y retrouve des myocardites et des péricardites (inflammations cardiaques). Et aucun décès n’est “imputable directement à la vaccination à La Réunion”, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



L’ARS continue donc à appeler à la vaccination : “Parce que la Covid est une maladie de plus en plus contagieuse et potentiellement très dangereuse voire mortelle, la vaccination est le seul rempart reconnu comme suffisamment sécurisant et efficace pour prévenir les formes graves de la maladie et lutter contre la transmission virale. L’apparition des variants, notamment les variants Beta et Delta, sur l’île de La Réunion a augmenté depuis plusieurs semaines à présent la contagiosité du virus. L’ARS réaffirme donc avec force que la situation de La Réunion mérite l'amplification de la vaccination pour atteindre une immunité collective, et rappelle donc à l’ensemble des Réunionnais et particulièrement aux personnes fragiles la nécessité de se faire vacciner sans plus attendre.”



Les données publiées



Lors du dernier point de suivi de l’épidémie mis en ligne le 17 août, les autorités avaient recensé 12 décès en une semaine, dont 2 avaient un schéma vaccinal complet.



Et lors du dernier point sur la vaccination, l’ARS a rappelé que La Réunion était la 3e région de France avec le plus grand nombre d’admissions en réanimation par million d’habitants non vaccinés : plus de 80 personnes non-vaccinées ont donc été hospitalisées en réanimation à La Réunion entre le 5 juillet et le 1er août, contre moins de 10 vaccinées. Pareil pour les hospitalisations en médecine Covid sur la même période : un peu moins de 300 non-vaccinés, contre moins de 50 vaccinés.