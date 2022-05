Effet de mode et élevages clandestins: un nombre croissant de molosses dans nos rues

Dans la nuit de vendredi à samedi, à La Saline-Les-Hauts, le corps d’un homme était retrouvé avec des traces de morsures *, dont certaines visiblement infligées par de gros chiens, probablement des molosses. Ce type d'animaux, errants ou divaguants (la différence étant que les divaguants ont des "propriétaires"), sont de plus en plus aperçus dans les rues."On observe très souvent des phases de mode quant à l’achat d’un chien, que ce soit en vente légale ou illégale", déplore Marie Pérez, présidente de l’ association Zoom , pointant du doigt les "ventes croissantes de chiens de type American Bully (race non reconnue en France), de Stafforshire Bull-terrier et d’American Staff", souvent croisés. Une problématique similaire est observée avec le malinois, race aux besoins particuliers, dont nous aurons l’occasion de reparler plus tard.Ces ventes sont largement alimentées via l'élevage clandestin. "Énormément de ventes illégales sont observées sur les réseaux sociaux sur des groupes de ventes et de dons où la législation n’est pas respectée". Certains molosses, comme les American Staffordshire non inscrits au LOF ou croisés, sont considérés comme de catégorie 1. "Ils ne peuvent être cédés et doivent obligatoirement être stérilisés", ajoute Marie. À noter que les particuliers s'adonnant à de l'élevage sans immatriculation au répertoire Siren sont passibles d’une amende de 7.500 €. Les administrateurs de ces groupes sont quant à eux responsables des annonces publiées en ce qu'ils participent à la commission d'infraction ou de délits.Conséquence d'un achat compulsif lié à un effet de mode, "de plus en plus de chiens se retrouvent dans les rues, dans les fourrières, abandonnés, perdus, et majoritairement non stérilisés", s'agace Marie Pérez, qui déplore que les animaux soient perçus comme "des objets lucratifs". Et en l'absence de stérilisation, ces animaux livrés à eux-mêmes se reproduisent ( lire notre article Stérilisation animale : Fermer le robinet des naissances pour stopper les mises à mort ).