Éducatrice remerciée après six ans de service: "Le protocole d'accord bafoué", s'indigne FO

Une dizaine de personnes débrayaient ce mercredi matin devant le CCAS de La Possession. Une mobilisation en soutien à une éducatrice de jeunes enfants s'étant vu signifier le non-renouvellement de son contrat, après six ans de service.



"Force ouvrière est outrée car une fois encore on constate le non respect du protocole d'accord signé en 2016 contre la précarité des agents en CDD", reproche Patrice Sautron, secrétaire général du syndicat. "Le dossier est vide, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée contre elle. S'il y a une faute, qu'on mette les éléments sur la table, mais là, aucun motif valable n'a été délivré".



"Je suis fatiguée et exaspérée", confie la principale intéressée. "Depuis des années on subit des dysfonctionnements de la hiérarchie et on prend sur nous. Je ne m'attendais pas à un tel retour".



De son côté, le directeur du CCAS, Josian Hoareau, rappelle : "Le renouvellement d'un contrat n'est pas une obligation, même si on fait tout pour 'CDIser' après plusieurs années de satisfaction". Et ajoute : "Pour cette éducatrice, il a été estimé que la personne ne correspondait plus dans la manière de servir".