Communiqué Education à l'environnement : Le rôle des partenaires relais pour l'Education nationale

Ce mardi, les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 de l’école Terrain Elisa étaient de sortie sur l’Espace Naturel Sensible de la Plaine des Fougères, à Beaumont. Lors cette sortie nature pédagogique, les élèves étaient accompagnés de deux Partenaires Relais pour l’Education Nationale du Parc national, indispensables maillons de l’éducation à l’environnement. Par N.P - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 15:19

Le communiqué :





Ce 9 mai au matin, ils étaient une quarantaine d’élèves de l’école primaire publique Terrain Elisa (Sainte-Marie) à arpenter la Plaine des Fougères, classée Espace Naturel Sensible, à la découverte des espèces endémiques et indigènes du site. Auparavant les CP/CE1 avaient traité la notion de plantes endémiques en classe, à travers l’étude du Benjoin, un Arbre endémique de La Réunion. De leurs côtés, les CM1/CM2 avaient abordé l’interaction et l’interdépendance des différentes espèces animales et végétales au sein d’un même milieu, en amont de cette sortie pédagogique. En classe, comme sur le terrain, les élèves et leurs professeurs étaient accompagnés de Didier Cologni et Clément SERY, Partenaires Relais pour l’Education Nationale du Parc national.



SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE AGE



L’éducation à l’environnement est une des clés d’un monde plus durable. La compréhension, dès le plus jeune âge, des enjeux de la protection de l’environnement permet d’éveiller les consciences et de faire évoluer les comportements. Le territoire du Parc national, exceptionnel et unique, est un terrain idéal pour les élèves, qui peuvent y appréhender au mieux la biodiversité et l'importance de nos patrimoines naturels et paysagers. Les sorties sur le terrain sont pour eux une expérience riche et inoubliable, faisant appel aux sens et à l'émotion, et renforçant ainsi leur lien au territoire. Ainsi, chaque élève est invité à apprécier, aimer et protéger ce territoire dans lequel il vit.



UN RESEAU DE PARTENAIRES RELAIS ESSENTIEL A LA DIFFUSION DES RICHESSES ET VALEURS PATRIMONIALES DU TERRITOIRE



La nouvelle politique éducative du Parc national de La Réunion vise à sensibiliser un public plus nombreux et plus diversifié qu’auparavant. L’élargissement de la typologie des publics et la multiplication des actions de sensibilisation – pour être en contact avec plus de personnes – passent par une stratégie de démultiplication des acteurs en charge de la sensibilisation, appelées relais. Pour cela, les interventions ponctuelles des scolaires (classes allant du CP à la Terminale) ont donc été confiées à des Partenaires Relais de l’Education Nationale PREN depuis le mois de Mars 2022, permettant ainsi aux agents du Parc national de travailler sur des projets spécifiques et de sensibiliser un public cible différent. Ces professionnels, pour la plupart accompagnateurs de moyenne montagne, ont donc été formés afin d'être en mesure de présenter le Parc et ses enjeux lors de sorties terrain et d'interventions dans les classes. Depuis le début de l’année 2023, leurs interventions ont permis de sensibiliser 1227 élèves de tous âges au rôle et aux actions du Parc national pour la conservation des patrimoines naturels et culturels de l’île de La Réunion.



LES PRENS DU PARC



9 membres de Bureau Montagne Réunion (BMR)

Didier Cologni / Austral Altitude

Clément Sery / Racine Réunion

Rémy Contu / AR Rando 974

Nelly Farjon / Randonnée Pou Nout’ Santée

Gaé Arginthe / Vélo Explore Réunion

3 membres des Aventuriers de l’Est

Nicole Leclerefontaine / Les ateliers Ti’case

Christine Hainon / Association Découvertes en Terres Signées