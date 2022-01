Education : Quand Blanquer annonce un nouveau protocole de crise depuis Ibiza

Le protocole sanitaire dans les écoles fait l’objet de nombreuses polémiques depuis le début de l’année. Et pour cause, Jean-Michel Blanquer le dévoilait le 2 janvier, soit la veille de la rentrée scolaire dans l’Hexagone, dans une interview accordée au quotidien Le Parisien. L’article dédié était alors réservé aux abonnés du site.



Ces nouvelles règles sanitaires mais aussi la méthode d’annonce du ministre de L’Education avaient provoqué la colère des enseignants, syndicats et parents d’élèves.



Un protocole sanitaire très contesté



La complexité d’application du dispositif et les modifications apportées par la suite par le ministère de l’Education ont déclenché un mouvement de grève national dans les écoles le 13 janvier dernier.



Les révélations de Mediapart ce lundi soir devraient alimenter les polémiques. Il s’avère que le ministre de l’Education nationale se trouvait en vacances à Ibiza, en Espagne, lors de cette interview accordée au Parisien, tandis que le variant Omicron gagnait l’Hexagone. Il ne serait rentré de son séjour que dans la journée du 2 janvier.



Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce jeudi 20 janvier.



L'opposition s'insurge



Le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) a réagi, pointant du doigt le "mépris pour l'ensemble de la communauté éducative" .



De son côté l'opposition a également réagi : "Quand l’improvisation naît d’un mensonge, la confiance n’est plus possible", a déclaré le secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.



La députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, appelle quant à elle à la démission du ministre de l'Education.