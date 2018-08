Education: 500 millions d'euros pour Mayotte

L'objectif principal de la visite du ministre, au-delà d'observer la réalité du terrain pour la rentrée est également d'accélérer la mise en œuvre du "plan de rattrapage pour Mayotte", mis au point par la ministre des Outre-mers en collaboration avec les élus, suite au grand mouvement social de protestation des mois de février et mars dernier.



Il a également affirmé que le système éducatif à Mayotte connaît des difficultés depuis de nombreuses années, "notamment à cause de la question démographique", rapporte le journal les Nouvelles de Mayotte.



Ce plan de rattrapage est unique, par la hauteur de l'investissement financier qu'il représente : 500 millions d'euros sur 5 ans dont 80 millions d'euros par an pour le secondaire et 20 millions pour le primaire. "Il s'agit d'une somme incomparable avec celle que l'Education Nationale octroie aux autres départements, mais Mayotte en avait vraiment besoin !", a-t-il souligné.

Outre ces investissements financiers, l'autre gros enjeu du plan de rattrapage pour Mayotte dans le domaine de l'éducation, est la transformation du Vice-rectorat en Rectorat "dans un délais de 18 mois maximum", a affirmé le ministre.