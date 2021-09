Sport Eduardo Camavinga : Ses débuts impressionnants au Real Madrid

Lors de son premier match au Réal, le jeune international français a remplacé Eden Hazard à la 65e minute du match face Celta Vigo et a marqué son 1er but. Par Matthias Anila - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 16:19

Eduardo Camavinga et les Merengues madrilènes ont été impressionnants dimanche soir. Ils se sont imposés face au Celta Vigo sur le score de 5 à 2.



L’international français évolue au poste de milieu de terrain. Il a intégré l’académie de football du Stade Rennais en 2013, à l’âge de 15 ans. Il s’est démarqué des autres jeunes de l’équipe des moins de 17 ans malgré son jeune âge.



Et le 15 décembre 2018, il a signé son premier contrat professionnel et il est devenu le plus jeune joueur à passer professionnel avec le club rennais. Depuis, il a disputé 88 matchs et a marqué 2 buts sous les couleurs du Stade Rennais.



Mais il a su impressionner les plus grands clubs et c’est ainsi que le 31 août 2021, il a signé au Real de Madrid. Les Merengues se sont offerts ses services jusqu’en 2027, pour la somme de 31 millions d’euros.









Publicité Publicité