Edouard Philippe veut "favoriser l'accès des ultramarins à la fonction publique"

Suite à leur échange, accompagnés de Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Edouard Philippe a donc déclaré "mettre en œuvre des propositions du rapport autour de trois axes prioritaires: favoriser l’accès des ultramarins à la fonction publique en levant les freins et les obstacles liés à l’éloignement des territoires ; mieux promouvoir le déroulement des carrières des agents publics originaires des outre-mer ; renforcer, par des moyens adaptés, l’attractivité de l’emploi public outre-mer", comme le souligne nos confrères de Outremers360, d'après un communiqué de Matignon.



Pour ce faire, le premier ministre a notamment annoncé s'engager à "ce que chaque grand bassin géographique outre-mer dispose d’une classe préparatoire intégrée (CPI) ou d’un institut de préparation à l’administration générale (IPAG) préparant aux concours des écoles du service public".



Il encourage également "le développement de la visioconférence et du télé-enseignement pour la préparation des concours internes de la fonction publique afin d’encourager l’émergence des candidatures de fonctionnaires outre-mer, ainsi que l’organisation des concours nationaux à affectation locale", comme le précise une nouvelle fois Outremers360.



"Le Premier ministre dit également vouloir mobiliser les dispositifs existants au sein des administrations pour détecter les fonctionnaires à 'haut potentiel' originaires des outre-mer ou souhaitant servir en outre-mer et promouvoir leur déroulement de carrière, dans l’hexagone et outre-mer".

Le Premier ministre tend aussi à mettre en place "des structures d’emploi plus flexibles répondant aux enjeux propres des territoires et aux exigences d’une action publique à travers des contrats de mission ou de projet en outre-mer". Il souhaite également valoriser les affectations outre-mer à durée limitée dans les postes insuffisamment attractifs.



