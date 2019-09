Edouard Philippe renonce à la suppression de l'exonération fiscale pour les personnes âgées

Alors que le gouvernement annonçait ce lundi supprimer l'exonération des cotisations sociales sur l'emploi à domicile pour les personnes de plus de 70 ans non dépendantes , Edouard Philippe annonce à son tour l'abandon du projet, comme le souligne Le Monde.En effet, la polémique tant redoutée, a bel et bien eu lieu et n'a pas tardé à faire changer le gouvernement de position. Dès le lendemain, pour faire taire toutes ces discussions houleuses, le Premier Ministre a préféré mettre un terme à cette mesure. Edouard Philippe a également reconnu que le projet aurait mérité une plus ample concertation.Edouard Philippe a demandé à la ministre du travail, Muriel Pénicaud, à l'origine du projet, de renoncer à cette mesure. "Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs : ces mesures n’entreront pas en vigueur." Il a ajouté que cette mesure ne correspond pas aux objectifs qu'il s'était fixé pour ce quinquennat.