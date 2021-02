National Edouard Philippe positif à la Covid-19

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 17:04

Edouard Philippe a été diagnostiqué positif au Coronavirus ce lundi. Le maire du Havre s'est auto-isolé et ne participera donc pas au conseil municipal de sa ville.



L'ancien Premier ministre a ressenti les premiers symptômes (des courbatures, selon Le Figaro), avant d'être dépisté. Le résultat du test a été révélé ce lundi.



"Il se porte bien et travaillera depuis son domicile", assure l'entourage d'Edouard Philippe.