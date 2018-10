Edouard Philippe n'ira pas en Afrique du Sud avec Didier Robert, il remplace Gérard Collomb, démissionnaire de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a maintenu sa démission, malgré le refus d'Emmanuel Macron. Face à la détermination de l'ancien maire de Lyon, le président de la République n'a eu d'autre choix que d'accepter cette démission. Il a nommé cette nuit le premier ministre Edouard Philippe ministre de l'Intérieur par intérim.



Edouard Philippe devait se rendre en Afrique du Sud ces 4 et 5 octobre, dans le but de nouer des partenariats politiques, économiques et culturels. Il était prévu que le président de Région Didier Robert accompagne le premier ministre. La région est en effet compétente en matière de coopération dans la zone Océan Indien et est régulièrement associée aux déplacements gouvernementaux.



Le président de Région doit se rendre en Afrique du Sud avec des personnalités représentant le monde économique réunionnais, ainsi que le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier. Didier Robert maintiendra-t-il sa visite à Cape Town et Johannesburg?