Édouard Philippe estime peu probable "un déconfinement général, absolu, en une fois et pour tout le monde"

L'audition d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran se tient ce mercredi soir à l'Assemblée. "Avec la mission d'information qui débute aujourd'hui, l'Assemblée nationale assure la permanence de ses missions constitutionnelles, pour faire vivre le contrôle démocratique", a déclaré Richard Ferrand, présidant de l'Assemblée lors de sa prise de parole avant d'interroger le Premier ministre.



À la question "quelle trajectoire d'évolution pouvez-vous nous décrire pour les semaines à venir ?", Édouard Philippe a répondu :



"Nous ne savons pas tout." "Les décisions que nous prenons sont souvent prises sur le fondement d'informations qui sont parfois incomplètes et souvent contradictoires."



Concernant la fin du confinement :



"Il est probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général, absolu, en une fois et pour tout le monde".



"La question que vous posez sur le déconfinement est redoutablement complexe. D'abord parce qu’il n'y a pas de précédent. On n'a jamais confiné aussi largement autant de gens et donc, par définition, on n'a jamais confiné aussi largement autant de gens. Il n'y a pas de process écrits, de méthodes éprouvées, et le seul précédent qui existe, celui qui a été mis en application en Chine pour la région du Hubei, qui a été placée en confinement pendant de longues semaines, est à lui seul un précédent qui n'est pas totalement reproductible chez nous, puisque la Chine entière n'était pas placée en confinement, mais seulement une région – plusieurs régions, en l'occurrence. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une méthode à suivre pour le déconfinement."



La piste d'un déconfinement régionalisé a été évoquée :



"Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur des hypothèses de déconfinement régionalisé ou dépendant de campagne de tests ou de classes d’âges, la discussion devra avoir lieu être présentée et discutée, prendre en compte des impératifs de santé et nous espérons pouvoir avancer sur le sujet et présenter des éléments dans les jours les semaines qui viennent de façon à pouvoir exposer et donner une perspective à nos concitoyens".



