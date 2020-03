A la Une ... Edouard Philippe annonce une augmentation de la capacité de lits de réanimation à La Réunion Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont exposé au cours d'un exposé faisant intervenir des épidémiologistes, la stratégie que compte adopter le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus. Une partie de leur discours ciblait l'Outre-mer.

Un point "transparent" sur la situation sanitaire en France. C'est ce qu'avait promis le Premier ministre ce samedi 28 mars. Au début de son intervention, Edouard Philippe avait promis de consacrer une partie de son exposé aux territoires d'Outre-mer. Chose faite au milieu de son intervention.



"Cette situation spécifique des Outre-mer nous a conduit à prendre des mesures particulières. Tout d’abord concernant le confinement. Nous avons décidé du confinement total en outre-mer au même moment que nous décidions du confinement sur le territoire national alors même que la phase épidémique n’était pas engagée dans un certain nombre de ces territoires ultra-marins. Pourquoi ? Parce que nous avions besoin de freiner encore plus fort la progression du virus dans ces territoires. Nous avons ensuite mis en place des restrictions très strictes d’entrée sur chaque territoire.



Avec des interdictions d’escales de croisière, des interdictions d’entrer dans les collectivités d’Outre-mer sauf motif impérieux, ce qui a entraîné une réduction très forte du nombre de vols commerciaux. Puis nous avons imposé une quatorzaine stricte aux personnes qui entrent dans ces territoires. J’ai, enfin, demandé aux préfets de renforcer le confinement lorsque le virus circulait sur un certain nombre de territoires en prenant des décisions de couvre-feu - je pense notamment à Mayotte - de réduction des transports à l’intérieur des territoires, voire de fermeture de certaines activités économiques.



Le confinement doit être encore renforcé pour produire son effet sur des territoires encore plus fragiles d’un point de vue sanitaire que ne l’est la métropole."



La Réunion : de 111 à 161 lits de réanimation



"Et puis, la contrepartie de ce confinement plus strict, c’est évidemment une stratégie d’augmentation de capacité sanitaire pour les Outre-mer. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’augmenter la capacité de lits de réanimation dans les services hospitaliers. Les Antilles vont passer de 81 à 169 lits, notamment grâce à l’apport, dès la semaine prochaine, de 32 respirateurs envoyés depuis la métropole. Mayotte, qui compte seulement 16 lits, va passer à 50 lits et se verra, pareillement, apporter 7 respirateurs supplémentaires. La Guyane va passer de 29 à 49 lits de réanimation. La Réunion de 111 à 161 lits de réanimation."



Rappelons que la France est confinée au moins jusqu'au 15 avril, mesure annoncée ce vendredi 27 mars. Une mesure prise pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.







