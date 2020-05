A la Une ... Edouard Philippe annonce une aide de 200 euros pour 800.000 jeunes Le Premier Ministre Edouard Philippe soumet cette après-midi son plan de déconfinement au Sénat, après l'avoir présenté à l’Assemblée Nationale la semaine dernière. Un vote se tiendra après son discours.

800.000 jeunes de moins de 25 ans pourront prochainement bénéficier d'une aide de 200 euros comme vient de l'annoncer le Premier Ministre devant le Sénat.



L'aide concernera les étudiants et sera versée début juin pour ceux ayant perdu leur emploi ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n’ont pas pu rentrer chez eux, puis mi juin pour les jeunes qui touchent des APL (aides personnalisées au logement).



"Beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi ou leur stage pendant la crise" a notamment indiqué Edouard Philippe.



Les contrôles "assouplis" à partir du 11 mai



"Nous ne sommes pas dans un Etat policier" a indiqué le Premier ministre, qui annonce ainsi des contrôles assouplis une fois la population déconfinée. Il rappelle l'importance de respecter le confinement jusque là.





Les arrivées sur les territoires d'outre-mer restent interdites au delà du 11 mai



Seuls les personnes voyageant pour un motif familial impérieux ou professionnel pourront se rendre en outre-mer, comme c'est déjà le cas notamment à La Réunion. Cette mesure reste donc d'actualité même après le 11 mai. Ceux qui arriveront sur le territoire seront toujours soumis à une quatorzaine.





Retour des étudiants ultra-marins



"Nous profiterons du déconfinement pour organiser le retour chez-eux des étudiants ultra-marins" annonce le Premier Ministre.



Vers une reprise des offices religieux ?



Le gouvernement pourrait autoriser la reprise des offices religieux sur le territoire à partir du 29 mai. Edouard Philippe estime que la date du 29 mai au 1er juin "est un moment important pour plusieurs cultes". Mais cette reprise dépendra de l'évolution de la situation sanitaire.







Charlotte Molina Lu 3033 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur