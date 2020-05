A la Une . Edouard Philippe annonce le report du déconfinement à Mayotte





"La prolongation du confinement est la seule manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité et déjà très fragile" a indiqué Edouard Philippe devant le Sénat, où il soumet ce lundi le plan de déconfinement du gouvernement.



Un nouveau point sera fait le 14 mai pour envisager un assouplissement du confinement et le retour à l'école des élèves de primaire et maternelle le 18 mai.



Alors que Mayotte vient de passer au stade rouge de l'épidémie avec plus de 600 cas confirmés , le Premier ministre vient d'annoncer le report du déconfinement sur le territoire."La prolongation du confinement est la seule manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité et déjà très fragile" a indiqué Edouard Philippe devant le Sénat, où il soumet ce lundi le plan de déconfinement du gouvernement.Un nouveau point sera fait le 14 mai pour envisager un assouplissement du confinement et le retour à l'école des élèves de primaire et maternelle le 18 mai."D'ici là, nous continuons à renforcer les capacités sanitaires du territoire et les actions pédagogiques et sociales que nous y menons, notamment en matière d'aide alimentaire", précise le Premier ministre devant les sénateurs.

