La grande Une Edouard Philippe annonce la tenue du second tour des municipales pour le 28 juin

Le gouvernement vient d'annoncer ce vendredi 22 mai la date du second tour des élections municipales, reporté à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Par LG - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 14:40 | Lu 1027 fois

Fin du suspense. Le second tour des municipales aura lieu le 28 juin 2020.



Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner viennent d'annoncer ce vendredi 22 mai la décision du gouvernement concernant l'organisation du second tour des élections municipales. Ils s’expriment depuis l'hôtel de Matignon.



Edouard Philippe avait tenu à consulter les chefs de partis mercredi dernier avant de prendre sa décision. "Autour de la table, la question, difficile, de savoir si le second tour des élections municipales devait avoir lieu en juin ou non n'a pas fait consensus. Les arguments s'opposent. Ils sont tous puissants et éminemment respectables", vient de faire savoir Edouard Philippe.



"Il appartient désormais au gouvernement de prendre et d'assumer seul sa décision"



"Qui peut dire que la situation de l'épidémie sera significativement meilleure en septembre, en janvier plutôt qu'en juin ? Tous, qu'ils soient favorables ou non à la tenue d'élections en juin, ont rappelé la nécessaire attention, l'indispensable attention à la sécurité sanitaire. Il appartient donc désormais au gouvernement de prendre et d'assumer seul sa décision", conclut-il ce tour de table avec les chefs de partis politiques et les épidémiologistes.



Le chef du gouvernement s'était calé sur le feu vert du conseil scientifique. Dans son avis rendu mardi, le conseil scientifique avait cependant assorti son avis de procéder à une ultime vérification 15 jours avant le scrutin, ceci afin d'évaluer la situation épidémiologique courant du mois de juin.



Les membres du conseil recommandaient ainsi de "tenir compte de la situation épidémiologique dans les quinze jours qui précéderont la date du scrutin", et quelle que soit la date choisie.



Si cette date fixée à fin juin n'avait pas été respectée, l’exécutif avait ouvert une autre piste, beaucoup plus lointaine, d’un scrutin programmé pour janvier 2021.







Publicité Publicité