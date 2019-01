Communiqué Edouard Philippe: "Tout un programme de répression et d’intimidation", dénonce Ratenon Jean-Hugues Ratenon réagit à l'annonce d'une loi nouvelle par Edouard Philippe, durcissant les sanctions contre les casseurs. Le communiqué du député :

L e gouvernement s’illustre une fois de plus dans le déni de la crise qui agite toute la France. Face à la colère du Peuple, le Président de la République par la voix de son 1er Ministre continue d’ignorer les revendications légitimes du mouvement des gilets jaunes et reste focaliser sur les casseurs. Un comportement habituel du pouvoir qui au lieu de répondre rapidement à la souffrance des citoyens préfère jouer le pourrissement dans l’espoir de retourner l’opinion contre un combat juste.



Annoncer une nouvelle loi contre les casseurs pour le mois de février et ne rien apporter de crédible sur les questions du pouvoir d’achat, de la justice fiscale, des petites retraites, du chômage, etc… c’est fuir ses responsabilités et détourner le débat.



Annoncer la création d’un fichier spécial de casseurs interdisant aux personnes y figurant de participer à des manifestations sans plus de précisions ouvre la porte à toute les dérives. Quelle est la définition d’un casseur ? Certains ne seraient ils pas tenté d’arrêter des leaders de mouvements sociaux et ainsi bâillonner toute contestation.



C’est à mon sens, une grave atteinte, qui s’amplifie, à la liberté d’opinion, à la liberté de manifester.



Lancer sur un plateau de télévision le principe de casseur/payeur sans préciser là aussi les modalités de cette sanction relève de la manipulation de l’opinion.



Mettre hors d’état de nuire les casseurs c’est avant tout de répondre sur le fond de la crise avec des mesures claires, immédiates et de façon honnête.



L e gouvernement, malheureusement, est loin de prendre ce chemin. Tout ce qui arrive est de l’entière responsabilité de Macron et de son équipe.



Jean Hugues RATENON

