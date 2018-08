A la Une . Edouard Philippe: Les APL, allocations familiales et retraites ne seront plus indexées sur l'inflation

C'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement et celle-ci s'annonce quelque peu compliquée. Il est temps de mettre carte sur table en ce qui concerne le budget. Le Premier Ministre a annoncé ce matin dans le JDD les nouvelles mesures budgétaires pour l'année 2019.



Le Premier Ministre déclare notamment que les aides de l'Etat ne seront plus indexées en fonction de l'inflation.C'est le cas des APL, des allocations familiales ou encore des pensions de retraite, qui n'augmenteront que de 0,3% par an. Cependant des prestations comme le RSA seront, quant à elles, augmentées conformément à la loi.



La réforme sur la désocialisation des heures supplémentaires va être avancée d'un an. "Le gouvernement compte supprimer dès le 1er septembre 2019 les cotisations salariales sur les heures supplémentaires, dans le privé comme dans le public."



Emmanuel Macron avait annoncé durant sa campagne la suppression de 50.000 postes de fonctionnaires. Finalement, après les 1.600 postes supprimés cette année, ce seront 4.500 qui le seront en 2019. "Les réductions se concentreront sur les ministère des Finances, dans l’audiovisuel public, dans le réseau extérieur de l’État. (...) En 2020 le chiffre sera supérieur à 10.000", prévient le Premier ministre.



Edouard Philippe confirme également que les contrats aidés vont continuer à être réduits.



La rumeur avait couru que le s entreprises devraient désormais prendre en charge quatre jours d'indemnités journalières pour les arrêts de travail de moins de huit jours. Le Premier Ministre a totalement écarté cette possibilité. Mais il souligne qu'il faudra trouver une solution car le nombre de jours de congés maladie augmente fortement année après année. L'enjeu est considérable, a-t-il déclaré. Charline Bakowski Lu 1918 fois





