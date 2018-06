"Edmond Albius, le scientifique noir", le dessin-animé de Mickaël Joron

Après le marronnage, le moring, ou encore les grands sorciers, Mickaël Joron s'est intéressé dans sa dernière vidéo à l'esclave qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille à l'âge de 12 ans, en 1841. "Edmond Albius, le scientifique noir", s'intitule le film d'animation de deux minutes mis en ligne ce lundi.



"Ça me tenait à cœur, c'est un symbole", explique le dessinateur à qui il tient à cœur de partager l'histoire de son île. " L'idée est de sortir ce qu'il y a dans les livres pour le rendre plus accessible, aux enfants, aux adultes. C'est à nous de prendre en main notre histoire, on essaie d'être les pionniers pour encourager les autres à s'y intéresser".



"Tout est dessiné artisanalement, et réalisé image par image", précise l'artiste auto-didacte. "Je n'utilise pas la technique de l'animation 3D que je trouve moins authentique".



La vidéo à découvrir ci-dessous :