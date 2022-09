La grande Une Eddy L. tué devant une boutique à Plateau Caillou : Plusieurs interpellations réalisées

Plusieurs interpellations ont été menées ce mercredi suite à une enquête de voisinage. Mais la procédure d'investigation ne fait que commencer et s'annonce complexe. Il s'agira pour les forces de l'ordre de tirer le vrai du faux. Les auditions commencent ce mercredi soir. Eddy L., plus connu sous le nom de "Chinois", a perdu la vie dans la nuit du samedi 10 septembre dernier. Alors qu'il avait passé une partie de la soirée dans la boutique "Les Flamboyants" après sa journée de travail, une dispute avait éclaté avec un individu qui lui aurait porté six coups de couteau.Un quinquagénaire qui se trouvait en sa compagnie aurait également été frappé avec une pierre. Mais contrairement à Eddy, il a eu la vie sauve.Plusieurs interpellations ont été menées ce mercredi suite à une enquête de voisinage. Mais la procédure d'investigation ne fait que commencer et s'annonce complexe. Il s'agira pour les forces de l'ordre de tirer le vrai du faux. Les auditions commencent ce mercredi soir.