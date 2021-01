A la Une . Ecroué par le juge, il s'évade du tribunal pour "fêter Noël"

Un jeune homme de 21 ans comparaissait ce mercredi pour s'être évadé le 23 décembre dernier du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les faits sont des plus simples mais particulièrement rares dans la juridiction de la Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 17:27 | Lu 495 fois

Elhadadi V., 21 ans, est présenté devant le juge pour des faits de vol aggravé avec deux complices dont son petit frère. Ils sont mis en examen et présentés au juge des libertés et de la détention. Si les deux complices sont placés sous contrôle judiciaire, lui est placé en détention provisoire. Il se sent lésé par cette décision qu'il ne comprend pas et, décide de prendre la poudre d'escampette. Quand un membre de l'escorte part récupérer le véhicule, il en profite pour bousculer son deuxième garde et se barrer, menottes aux poignets.



Une surveillance est alors mise en place autour de palais de justice. Sa mère est repérée dans la voiture de sa tante aux abords du palais. Prises en filature et sous surveillance, elles récupèrent le fuyard dans Saint-Denis. Il est alors immédiatement interpellé par les forces de l'ordre, mais n'a plus ses menottes. Il est important de signaler que la maman ne savait pas que son fils était en fuite. Tout sourire devant le tribunal il explique "Je voulais passer le 24 et les fêtes dehors, mais c'était n'importe quoi". Concernant les menottes disparues, "j'ai un trou de mémoire" indique t-il au tribunal.



"Il n'y a aucune réflexion de sa part" entame la procureure de la République pour ses réquisitions. "Il est mis en examen pour des faits de vol aggravé, il a été libéré de prison en avril 2020 sous conditionnelle et il a deux sursis au dessus de la tête ! Je vous demande une peine de 1 an de prison assortie d'un mandat de dépôt" conclut le parquet. "Il ne comprend pas pourquoi il est le seul à partir à Domenjod sur les trois, dans sa tête c'est injuste ! Rien n'était préparé de sa part. S'il a réussi à s'enfuir, c'est peut-être que l'escorte était un peu fatiguée" plaide la défense. Avec 9 mentions à son actif par le tribunal pour enfants, il est condamné à 6 mois de prison avec mandat de dépôt.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur