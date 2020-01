Société Écrans le matin: Jusqu'à six fois plus de risques de développer des troubles du langage





Les écrans sont régulièrement pointés du doigt comme étant néfastes pour le développement des enfants. De nouvelles recherches viennent encore le démontrer. Dans son bulletin épidémiologique publié ce mardi, Santé publique France relaie une étude faisant le lien entre l'exposition et l'apparition de troubles du langage.

Il en ressort que les marmailles (âgés de 3 à 6 ans) exposés aux écrans le matin ont trois fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage. Et si les enfants ne discutent pas de ce qu'ils ont vu sur l'écran avec leur parent, ce risque est multiplié par six.

L'exposition aux écrans (tablette, télévision, ordinateur, téléphone...) des enfants est aujourd'hui un vaste sujet de préoccupation. Rappelons que l'organisation mondiale de la santé recommande de bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et de limiter à une heure par jour leur usage entre 2 et 5 ans.

Le psychiatre Serge Tisseron a quant à lui édicté une règle pour fixer des repères : le 3-6-9-12. C'est-à-dire pas de télévision avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans, pas d'accès internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans.







