Écouter la mémoire de notre île avec Leon

Ce samedi 18 et dimanche 19 septembre : À l’ère du 2.0, l’office de Tourisme de l’Ouest en partenariat avec Léon, proposeront lors des Journées Européennes du Patrimoine des balades hybrides avec la présence d’un guide péï et l’utilisation de l’application Leon offrant ainsi une nouvelle expérience et un nouveau regard sur notre patrimoine.Pour toutes inscriptions, contactez le service Culturel de la Ville au 0262 34 49 20 !Le programme des Journées Européennes du Patrimoine en cliquant ici