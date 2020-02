Écosse: Le parlement vote la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes

Depuis 2018 déjà, les protections périodiques telles que les tampons et les serviettes hygiéniques, sont mises à disposition des Écossaises gratuitement dans les écoles est à l’université.



Mais l’Écosse continue son avancée vers la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes, avec une proposition de loi unique dans le monde, qui prévoit la distribution gratuite de protections dans des lieux spécifiques (pharmacies, centres de jeunesse etc.).



Adoptée à la quasi-unanimité par 112 députés avec une seule abstention le 26 février dernier, une seconde phase de lecture de la proposition de loi va désormais débuter au sein du parlement autonome écossais, durant laquelle des amendements pourront être proposés.



À l’origine de cette proposition, la députée Monica Lennon explique qu’il s’agit là de produits de base, et estime que pas une seule femme en Écosse ne devrait avoir à vivre sans protections périodiques, comme le rapportent nos confrères du Monde.