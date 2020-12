Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Écoquartier Cambaie-Oméga : participez à l’atelier “Mémoire des lieux, identité et culture au coeur du projet”





Ce rendez-vous se déroulera le mardi 8 décembre à 17 heures à la salle de conférence du front de mer à Saint-Paul. Attention, l’inscription est obligatoire compte tenu du nombre de places limité par mail (courrier@tco.re).



Organisé dans le cadre de la concertation dédiée au projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga, cet atelier permettra de partager l’histoire de la Plaine de Cambaie, d’échanger sur l’identité du site, d’imaginer collectivement comment intégrer et valoriser notre patrimoine et la culture au sein du futur quartier.



Notre histoire, notre identité et notre culture ont toute leur place dans la réalisation d’une ville ou d’un quartier. Construire l’avenir sur les bases d’une histoire commune à partager et à transmettre.



La démarche de concertation est l’opportunité de partager cette mémoire et de recueillir vos contributions pour bâtir un quartier vivant, incarné et fier de son identité ! L’humain prend ici toute son importance dans le projet urbain.



Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation en cliquant



Vous pouvez suivre ces actualités avec les liens suivants :



