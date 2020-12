Ecoquartier Cambaie-Oméga : Participez à l’atelier “Mémoire des lieux, identité et culture au coeur du projet”

Construire l’avenir sur les bases d’une histoire commune à partager et à transmettre

Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation sur tco.re/cambaie-omega



Organisé dans le cadre de la concertation dédiée au projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga, cet atelier permettra de partager l’histoire de la Plaine de Cambaie, d’échanger sur l’identité du site, d’imaginer collectivement comment intégrer et valoriser notre patrimoine et la culture au sein du futur quartier.Notre histoire, notre identité et notre culture ont toute leur place dans la réalisation d’une ville ou d’un quartier.La démarche de concertation est l’opportunité de partager cette mémoire et de recueillir vos contributions pour bâtir un quartier vivant, incarné et fier de son identité ! L’humain prend ici toute son importance dans le projet urbain.