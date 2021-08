Écoquartier Cambaie-Omega – Création de la ZAC : Partagez vos avis par voie électronique du 23 août au 25 septembre 2021 !

Tout au long de son élaboration, l’Écoquartier Cambaie-Oméga se construit avec les citoyens et pour les citoyens. Après la concertation qui s’est déroulée du 9 novembre au 18 décembre 2020 associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, le bilan a été approuvé par le Conseil communautaire du 2 novembre 2020. Le projet de création de la ZAC ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et étant exempté d’enquête publique, il est soumis à la procédure de participation du public par voie électronique. Retrouvez l’ensemble du dossier et donnez votre avis en ligne pendant un mois.